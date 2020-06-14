Новый тренер Локомотива Марко Николич провел первую тренировку. Сербский специалист заявил, что учит русский язык.

Новый тренер "Локомотива" Марко Николич провел первую тренировку. Сербский специалист заявил, что учит русский язык."Я уже немного говорю по-русски и все понимаю. Особенно, когда говорят медленно. Через два месяца буду хорошо говорить", — приводит слова Николича "Спорт-Экспресс".Марко Николич заменил на посту тренера "Локомотива" Юрия Семина. Последним местом работы сербского тренера был венгерский "Фехер".