Футболисты ЦСКА и тульского Арсенала в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России. Клубы провели товарищеский матч, в котором со счетом 3:2 победили туляки.

Футболисты ЦСКА и тульского "Арсенала" в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России. Клубы провели товарищеский матч, в котором со счетом 3:2 победили туляки.Матч проходил в Москве в закрытом режиме. В составе "Арсенала" мячи забили Максим Володько, Юрий Ковалев и Владислав Пантелеев. У армейцев отличились Иван Обляков и Кристиян Бистрович, сообщает ТАСС.Клубы проведут первые после паузы матчи 20 июня. ЦСКА дома сыграет с "Зенитом", а "Арсенал" примет в Туле московский "Спартак".