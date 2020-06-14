Несколько недель назад стало известно о том, что Айза и Дмитрий Анохин подали заявление на развод. Несмотря на долгие отношения и красочные фотографии любящей пары, пока еще законные супруги не намерены расставаться мирно. Теперь Айза больше всего боится, что муж заберет их общего сына.

Несколько недель назад стало известно о том, что Айза и Дмитрий Анохин подали заявление на развод. Несмотря на долгие отношения и красочные фотографии любящей пары, пока еще законные супруги не намерены расставаться мирно. Теперь Айза больше всего боится, что муж заберет их общего сына.Айза Анохина никогда не скрывала подробности из личной жизни и делилась своими переживаниямис многочисленными пользователями Интернета. Стоит отметить, что певица рассказывала не только о радостных моментах, но и посвящала публику в семейные проблемы Анохиных.На этот раз главной темой для обсуждения стал развод телеведущей и ее второго мужа Дмитрия. Девушка не скрывает, что расставание дается нелегко и даже болезненно. По словам Айзы, супруг не намерен решать этот вопрос мирно и постоянно игнорирует ее."Мой самый большой страх, что Дима заберет у меня Элвиса. Когда мы с ним ругались, он угрожал мне. Говорил, что украдет сына. Я готова отдать ему все и даже свои почки", – заявила телеведущая в прямом эфире.Ходят слухи, что Дмитрий планирует оставить бывшую жену у разбитого корыта и забрать салон красоты Айзы, который оформлен на обоих супругов. Ведущая предложила мужчине выкупить свою долю в бизнесе, но получила категорический отказ и угрозы в адрес сына.Айза уверена, что их брак распался только потому, что они слишком разные люди и их взгляды на жизнь совершенно не совпадают. На этой почве супруги часто ссорились и выяснили отношения.Сейчас Дмитрий живет на Бали и приезжает в Москву исключительно ради встреч с трехлетним сыном. Сама же Айза подчеркнула, что не намерена препятствовать общению мужа с Элвисом. Мальчик еще не понимает, что мама и папа разводятся, так как изначально видел родителей вместе очень редко.