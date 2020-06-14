Торговый центр в столице Алтайского края лишился крыши – впечатляющие кадры опубликовал в Сети житель Барнаула, ставший очевидцем инцидента. По счастливой случайности, в результате ЧП обошлось без погибших и пострадавших.

В субботу, 13 июня, торговый центра Plaza в Барнауле лишился крыши, которую сорвал порыв ураганного ветра. Очевидец запечатлел на видео момент ЧП.Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента никто не пострадал. Однако обломки повредили несколько автомобилей, припаркованные около ТЦ.Кроме того, куски крыши засыпали пути, парализовав движение трамваев.