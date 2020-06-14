Местный житель обвиняется в 16 хищениях товарно-материальных ценностей из супермаркетов города.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя города Гусь-Хрустальный. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 УК РФ (попытка мелкого хищения совершенного лицом, подвергнутым административному наказанию) и ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию).По версии предварительного следствия, с ноября 2018 года по август 2019 года фигурант совершил 16 хищений товарно-материальных ценностей из супермаркетов на территории города Гусь-Хрустальный, которые впоследствии сбывал местным жителям, а вырученные деньги тратил на личные нужды.Общая сумма ущерба, причиненного организациям, составила более 20 тысяч рублей.Ранее судимый за аналогичные преступления мучина был задержан сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий на территории города Гусь-Хрустальный и дал признательные показания.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.