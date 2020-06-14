Появились свежие данные о пандемии коронавируса в Москве. В российской столице за сутки умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Оперативный штаб Москвы по противодействию ..

Появились свежие данные о пандемии коронавируса в Москве. В российской столице за сутки умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.Оперативный штаб Москвы по противодействию коронавирусу напомнил о том, что в текущий период крайне желательно воздержаться от пребывания в местах скопления людей, а также в плохо проветриваемых помещениях. Кроме того, необходимо остаться дома, если проявились любые симптомы ОРВИ.