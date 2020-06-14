В штате Техас неизвестный открыл огонь из винтовки по людям. Минимум восемь человек получили ранения.

В штате Техас неизвестный открыл огонь из винтовки по людям. Минимум восемь человек получили ранения. Они смогли самостоятельно добраться до медицинского учреждения и в настоящее время находятся вне опасности.Как рассказали агентству Ассошиэйтед Пресс в полиции города Сан-Антонио, в котором произошло нападение, группу нетрезвых людей не пустили в бар. Один из них взял из багажника своей машина винтовку и открыл огонь.Личность стрелка пока не установлена. Полиция ведет розыск подозреваемого.