Руководитель федеральной службы государственной статистики Павел Малков сообщил о сокращении числа браков в России в апреле на 40 процентов, а разводов - почти на 75 процентов.

Руководитель федеральной службы государственной статистики Павел Малков сообщил о сокращении числа браков в России в апреле на 40 процентов, а разводов - почти на 75 процентов.Как рассказал Малков в эфире телеканала "Россия 24", россияне создали в апреле 33 787 семей против 56 818 в этом же месяце прошлого года. Разорвать официальные отношения захотели 13 783 пар, а годом ранее их было 53 740.По данным Малкова, меньше всего браков было зарегистрировано в Кабардино-Балкарии — всего 4 процента от уровня 2019 года. Напротив, в Липецкой области число свадеб в апреле выросло практически в 1,5 раза.Количество разводов в стране тоже сократилось. В лидерах - Мордовия, Омская и Владимирская области.Что касается показателя смертности, рассказал Малков, за апрель в восьми регионах России он вырос более чем на 5 процентов к уровню прошлого года. Это Москва, Московская область, Ленинградская область, Хабаровский край, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий АО, Костромская и Тульская области, перечислил глава Росстата. В целом, в стране в апреле родилось 110 934 человека, ушло из жизни 149 468 человек."При этом 9 лет ежегодно наблюдается тенденция к снижению смертности и к росту ожидаемой продолжительности жизни", — заключил Малков.