Сотрудники Росгвардии задержали в подмосковном Ногинске мужчину, который пытался обокрасть квартиру. При задержании неудачливый грабитель открыл огонь из пистолета. В результате инцидента никто не пострадал.

Сотрудники Росгвардии задержали в подмосковном Ногинске мужчину, который пытался обокрасть квартиру. При задержании неудачливый грабитель открыл огонь из пистолета. В результате инцидента никто не пострадал.Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавший улицы города накануне, получил сигнал о том, что в одной из квартир сработала сигнализация. Правоохранители быстро приехали на место. Они увидели, что в квартире на первом этаже дома открыто окно, из которого выпрыгивает мужчина. В руке он держал пистолет. Из него он выстрелил в оконную раму, после чего был задержан.Злоумышленником оказался 30-летний житель Орехово-Зуевского района. Он признался, что хотел вынести из квартиры электронику, но не ожидал, что сработает охранная сигнализация. Зачем и в кого он стрелял, мужчина объяснить не смог. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства, пишет ТАСС.