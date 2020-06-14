Инцидент произошел на заре карьеры Аллы Пугачевой. Однажды она пришла к звезде советской эстрады Галине Ненашевой.

Инцидент произошел на заре карьеры Аллы Пугачевой. Однажды она пришла к звезде советской эстрады Галине Ненашевой.Галина Ненашева стала знаменитой после участия в "Песне года 1971". Она активно выступала на разных площадках страны. Тогда популярности молодой исполнительницы могла позавидовать сама Алла Пугачева.Тогда с Ненашевой мечтал поработать каждый артист. В 1972 году после концерта к певице заглянул молодой, но уже известный поэт Илья Резник, а с собой он взял начинающую певицу Аллу Пугачеву. С ним Галина уже была знакома, а вот исполнительницу не знала."Он пришел тогда с какой-то девочкой и показывал песню. Но мне не понравилось, поэтому я не взяла ее", – дала от ворот поворот будущей Примадонне Ненашева. Через несколько месяцев она приехала выступать на сборном концерте на одном из стадионов, и вышла в зал, чтобы послушать молодых артистов.10 Мар 2019 в 10:51 PDTОказалось, что среди тех, кто выступал у нее на разогреве, была . "Я вошла на стадион, и услышала, как поет женщина – мне так понравилось, я за ней побежала после концерта, догнала в гримерке и пообщалась", – поделилась воспоминаниями знаменитость.