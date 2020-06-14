Скандалы вокруг участников шоу Дом-2 не утихают даже, когда они отправляются
за ворота телестройки. Накануне произошел очередной курьезный инцидент –
экс-участник шоу не рассчитал дозу алкоголя, и в итоге потерял сознание. Полицейские
попытались побеседовать с неадекватным гражданином, но ему стало плохо, и
знаменитость повалилась на пол.
Скандалы вокруг участников шоу "Дом-2" не утихают даже, когда они отправляются
за ворота телестройки. Накануне произошел очередной "курьезный" инцидент –
экс-участник шоу не рассчитал дозу алкоголя, и в итоге потерял сознание. Полицейские
попытались побеседовать с неадекватным гражданином, но ему стало плохо, и
знаменитость повалилась на пол.
Экс-участник скандального шоу "Дом-2" Алексей Кудряшов влип в весьма
неприятную историю. Судя по всему, мужчина никак не может забыть о бесконечном
празднике, который дарил ему телепроект.
За неимением продюсеров и съемочной
группы парень решил своими силами устроить цирк. Сегодня стало известно, что он
допился до того, что вырубился прямо на ходу.
Телеканал "РЕН ТВ" эпичными кадрами – Кудряшов валяется на полу в
состоянии полной невменяемости. В таком прекрасном виде любимца зрителей шоу "Дом-2"
узрели прибывшие на подмогу медицинские сотрудники.
30 Май 2020 в 2:27 PDT
Как сообщает канал,
правоохранители задержали Алексея Кудряшова и хотели побеседовать с ним на тему его неадекватного состояния. Задержание произошло на
Ботанической улице в Москве. Однако вскоре горе-знаменитости стало так плохо,
что потребовалось участие скорой помощи.