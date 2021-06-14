В ночь с 13 на 14 июня около 01:04 во Владимире на Вокзальном переулке загорелись сараи. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение блока хозпостроек. ..

В ночь с 13 на 14 июня около 01:04 во Владимире на Вокзальном переулке загорелись сараи.На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение блока хозпостроек. Пожарные не дали огню распространиться, и потушили огонь на площади 150 квадратных метров.Как сообщили в пресс-службе МЧС, погибших и пострадавших нет.На вызов выезжали 5 единиц техники и 16 человек личного состава.Дознаватели ведомства выясняют причину пожара.