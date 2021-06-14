В Роспотребнадзоре оценили возможность заболеть ковидом после прививки от коронавируса.

В Роспотребнадзоре оценили возможность заболеть ковидом после прививки от коронавируса.В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. После прививки вполне может возникнуть вопрос: можно ли заболеть ковидом после того, как сделали укол. Как отметили в Роспотребнадзоре, вероятность заразиться коронавирусом после вакцинации все-таки существует, но она небольшая. Такие случаи уже были.В ведомстве добавили: если возникли симптомы, необходимо незамедлительно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. Вакцинация на результат анализа не повлияет. При тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека, подчеркнули в Роспотребнадзоре.Переболевшим коронавирусом специалисты рекомендуют сделать прививку через несколько месяцев после болезни. Те, кто не завершил курс вакцинации и не соблюдает меры предосторожности, могут снова заразиться коронавирусом, заметили эксперты.Напомним, ранее эпидемиолог изменение симптомов коронавируса. По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, клиническая картинка ковида может измениться, если сочетаются две инфекции.