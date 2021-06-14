Начало мероприятия - 14 июня в 19:00.

В 19:00 14 июня на Соборной площади Владимира завершится фестиваль .Во время заключительного концерта фестиваля можно будет услышать: Владимирский Губернаторский симфонический оркестра под управлением Артема Маркина. Для зрителей выступят солисты: Ирина Шишкова (меццо-сопрано) Разван Поповичи (альт) Борис Андрианов (виолончель) Екатерина Мочалова (домра) Анастасия Теренкова (фортепиано).За неделю дали в Суздальском, Камешковском, Александровском, Вязниковском районах.Как ранее АиФ.ru, «Музыкальная экспедиция» стартовала выступлением именитых музыкантов в Патриаршем саду областной столицы.В 2021 году фестиваль проводится при поддержке «Росконцерта» и Московской филармонии. Кроме Владимирсокй области, концерты состоятся в Удмуртии, Вологодской, Новосибирской областях и в Крыму.На организацию мероприятия в регионе 2,8 млн рублей.