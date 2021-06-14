Получив музыкальные инструменты, злоумышленник не вернул их в оговоренное время и вскоре перестал выходить на связь...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Московский» г. Москвы задержали 30-летнего мужчину, который подозревается в мошенничестве.Предварительно установлено, что подозреваемый попросил своего знакомого одолжить на определенное время два дорогостоящих баяна для детского ансамбля, пообещав вернуть их. Получив музыкальные инструменты, злоумышленник не вернул их в оговоренное время и вскоре перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила 590 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Московский» г. Москвы на улице Лаптева задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний житель столицы. Выяснилось, что злоумышленник успел сбыть баяны, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(926) 941-46-57