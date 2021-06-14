В торжественных церемониях приняли участие члены общественных советов при территориальных отделах МВД России.

В городе Вязники Владимирской области состоялось торжественное вручение паспортов Российской Федерации гражданам, достигшим 14-летнего возраста.Перед получением паспортов прозвучал гимн Российской Федерации, затем ребятам рассказали о главных государственных символах страны, истории возникновения паспорта, об обязанностях и ответственности, которые наступают с его получением.Поздравил ребят с важным событием в жизни председатель Общественного совета при ОМВД России по Вязниковскому району Михаил Ковешников и член Совета Людмила Антонова. Общественники адресовали теплые слова напутствия и вручили памятные подарки.Торжественная церемония вручения паспортов состоялась на Площади Победы в городе Меленки и в Доме культуры в Гороховце. Полицейские вручили ребятам документ и пожелали с честью нести звание гражданина России.Первые паспорта граждан Российской Федерации на торжественной церемонии вручили 10 юным жителям Суздальского района, показавшим успехи в учебе, спорте и творчестве. На мероприятии присутствовали члены Общественного совета при ОМВД России по Суздальскому району, отметившие значимость события для ребят.