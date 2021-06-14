На трассе в окрестностях деревни Верхние Мандроги Подпорожского района Ленинградской области перевернулся автобус с туристами. Транспорт по неустановленным пока причинам съехал на ..

На трассе в окрестностях деревни Верхние Мандроги Подпорожского района Ленинградской области перевернулся автобус с туристами. Транспорт по неустановленным пока причинам съехал на обочину, после чего опрокинулся в кювет. В салоне находились 46 человек. Сообщается о десяти пострадавших. Их доставили в больницу. На месте работают экстренные службы.