В контейнерах, который прибыли в испанский порт Бильбао из Южной Америки, сотрудники полиции обнаружили два тайника. Злоумышленники попытались спрятать там кокаин. Объемы поставок ..

В контейнерах, который прибыли в испанский порт Бильбао из Южной Америки, сотрудники полиции обнаружили два тайника. Злоумышленники попытались спрятать там кокаин. Объемы поставок потрясают воображение – местные власти конфисковали 1,4 тонны порошка. Общая стоимость находки на черном рынке оценивается в 86 миллионов евро (свыше 75 миллиардов рублей).