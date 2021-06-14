Министерство обороны Дании объявило о том, что 11 июня российские самолеты два раза нарушили воздушное пространство королевства. Произошло это в небе возле острова Борнхольм. Министр ..
<a href="https://33live.ru/novosti/14-06-2021-posla-rossii-vyzvali-v-mid-danii.html" target="_blank">Посла России вызвали в МИД Дании</a> - Министерство обороны Дании объявило о том, что 11 июня российские самолеты два раза нарушили воздушное пространство королевства. Произошло это в небе возле острова Борнхольм. Министр ..
[url=https://33live.ru/novosti/14-06-2021-posla-rossii-vyzvali-v-mid-danii.html]Посла России вызвали в МИД Дании[/url] - Министерство обороны Дании объявило о том, что 11 июня российские самолеты два раза нарушили воздушное пространство королевства. Произошло это в небе возле острова Борнхольм. Министр ..