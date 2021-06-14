Полицейские обнаружили и изъяли в квартире подозреваемого, предметы, конструктивно схожие с оружием, патронами, и 3 банки с сыпучим веществом...

Оперативники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ЗАО задержали 36-летнего мужчину по подозрению в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли в квартире подозреваемого, расположенной на улице Лобачевского, предметы, конструктивно схожие с оружием, патронами, и 3 банки с сыпучим веществом, общей массой около 107 граммов. Также в квартире имелись приспособления для изготовления боеприпасов и переделки оружия.Согласно проведенному исследованию изъятое является двумя пистолетами, относящимися к ручному короткоствольному нарезному огнестрельному оружию, и автоматом Калашникова, в конструкцию которых внесены изменения самодельным способом. Все оружие пригодно для стрельбы. Изъятые патроны различного калибра в количестве 37 штук изготовлены самодельным способом и также могут использоваться для стрельбы. Сыпучий материал, изъятый сотрудниками полиции, является взрывчатым веществом метательного действия – бездымным порохом промышленного изготовления.Дознанием ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 УК РФ, частью 1 статьи 222.1 и частью 1 статьи 223 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93