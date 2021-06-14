14.06.2021

2021-06-14 17:45:04

Спасатели провели пожарно-тактическое занятие на территории музея-заповедника

Пожарные провели тактические занятия в экспозиции «Исторический отдел». По замыслу учений, возгорание произошло на первом этаже вследствие короткого замыкания.



Обнаружив задымление, работники исторического отдела сообщили на пульт диспетчера всю необходимую информацию. Далее незамедлительно на адрес возникновения пожара была выслана автоцистерна пожарно-спасательной части №2. На момент прибытия пожарных подразделений из здания были эвакуированы все работники. Дежурный караул приступил к боевому развёртыванию и проверке помещений на наличие возгорания.



По результатам пожарно-тактических занятий личный состав с поставленными задачами справился в полном объеме.