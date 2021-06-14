Крупный пожар произошел во Владимире в ночь на 14 июня. На Вокзальном переулке возле дома №1 около часа ночи загорелся блок сараев. Вызов в пожарную охрану поступил слишком поздно – сараи

Крупный пожар произошел во Владимире в ночь на 14 июня. На Вокзальном переулке возле дома №1 около часа ночи загорелся блок сараев. Вызов в пожарную охрану поступил слишком поздно – сараи горели на большой площади, была угроза распространения огня на соседний жилой дом. Пожарные ликвидировали возгорание на 150 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших. Тушили пожар