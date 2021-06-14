Подросткам напомнили основные законодательные нормы в сфере ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений.

В городе Гусь-Хрустальный прошел очередной рейд в местах массового скопления подростков. Мероприятие, проводимое в рамках программы «Десятилетие детства» и акции «Безопасное лето», инициировано сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Гусь-Хрустальный» и комиссии по делам несовершеннолетних. К участию присоединились представители народной дружины «Новый рубеж».Участники мероприятия провели профилактические беседы с несовершеннолетними, обратив особое внимание подростков на недопустимость употребления наркотической, алкогольной и табачной продукции, объяснили, чем опасны эти вредные привычки.Полицейские также рассказали о соблюдении правил поведения на улице, в общественных местах, местах массового отдыха, условиях комендантского часа.Подросткам разъяснили их права и обязанности, основные нормы законов Российской Федерации в сфере ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений.Дружинники вручили подросткам памятки по профилактике краж двухколесного транспорта.