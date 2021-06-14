Суточный прирост новых случаев коронавируса в России составил 13 721. Это на 1002 меньше, чем сутками ранее.

Суточный прирост новых случаев коронавируса в России составил 13 721. Это на 1002 меньше, чем сутками ранее.Об этом сообщает столичный оперативный штаб по противодействию COVID-19. По его данным, новые случаи зафиксированы в 84 регионах страны.При этом специалисты оперштаба отмечают: 16,2% новых пациентов не имели клинических проявлений заболевания. Лидером по числу выявленных за сутки случаев коронавируса стала Москва. Здесь за последние 24 часа COVID-19 заразились 6 590 человек. Второе место за Московской областью, где зафиксировано 1043 новых случая. Третье место занимает Санкт-Петербург с 865 новыми пациентами.Также в первую десятку вошли Республика Бурятия, Нижегородская область, Воронежская область, Ростовская область, Свердловская область, Республика Крым и Красноярский край.Кроме того, за последние 24 часа жертвами пандемии стали 371 человек. Победить болезнь удалось 8 312 пациентам.За все время пандемии в России коронавирус был выявлен у 5 222 408 человек в 85 регионах. В результате 4 809 647 пациентов с диагностированным ранее COVID-19 успешно завершили лечение и выписались из медучреждений. При этом пандемия унесла жизни 126 801 россиянина.