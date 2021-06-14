Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 34 217 человек.

Во Владимирской области на 14 июня подтверждено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 8 горожан. Ещё 5 жителей подхватили опасную болезнь в Муромском, по 4 - в Гусь-Хрустальном, Ковровском и Камешковском районах. По 3 пациента с COVID-19 прибавилось в Александровском, Петушинском, Киржачском и Меленковском, 2 человека заболели Вязниковском районах. По одному инфицированному выявлено Собинском, Судогодском, Суздальском, Кольчугинском, Юрьев-Польском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 34 217 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 7800 случаев во Владимире, 4136 - в Гусь-Хрустальном районе, 3759 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.