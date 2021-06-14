По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа и до конца дня во Владимире и по области ожидается гроза с дождём. Порывы ветра ..

По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа и до конца дня во Владимире и по области ожидается гроза с дождём. Порывы ветра усилятся до 17 м/с.В МЧС предупреждают, что повышаются риски возникговения ЧП, возможен рост числа ДТП, повреждение сельскохозяйственных культур.Рекомендуется не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукреплёнными конструкциями.Единые номера для вызова аварийных служб - 101 и 112.