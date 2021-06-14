В год пандемии показатель вырос на 16,5%.

В 2020 году во Владимирской области умерли 24 680 человек. Для сравнения, в 2019 году в регионе зарегистрировали 21 183 смерти. В год пандемии показатель вырос на 16,5%.При этом, например, в Московской области рост составил 22,4%По информации Росстата, рождаемость в 33-м регионе упала на 9,3%. Если в 2020 году родились 10 072 младенца, то годом ранее – 11 101 малыш. В пандемийном году население Владимирской области сократилось на 14 608 человек. В 2019 естественная убыль составила чуть больше 10 000.Чаще всего владимирцы умирали от болезней системы кровообращения и рака: 12580 и 3337. От коронавируса скончались полторы тысячи жителей. От злоупотребления алкоголя умерли 728 человек.