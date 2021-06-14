В учреждениях проведён весь необходимый комплекс мероприятий.

Новый уполномоченный по защите прав ребёнка во Владимирской области Юлия Раснянская уверена, что безопасность детей в загородных лагерях региона обеспечена надлежащим образом.Она уточнила, что проведены мероприятия по установке ограждений. В каждом ооздоровительном учреждении есть охрана, обеспечивающая безопасность. Для пожарной безопасности проведена опашка мест отдыха, а также весь комплекс необходимых мероприятий, в том числе антитеррористические.Напомним, что 21 мая депутаты Заксобрания региона большинством голосов Юлию Раснянскую на посту детского омбудсмена области. В этой должности она сменила Геннадия Прохорычева.