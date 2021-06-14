Из съемной комнаты в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге пропала гражданка Белоруссии. На ее исчезновение обратили внимание знакомые. При этом в квартире остался трехлетний сын ..
<a href="https://33live.ru/novosti/14-06-2021-zhenshhina-propala-iz-semnoj-kvartiry-v-peterburge.html" target="_blank">Женщина пропала из съемной квартиры в Петербурге</a> - Из съемной комнаты в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге пропала гражданка Белоруссии. На ее исчезновение обратили внимание знакомые. При этом в квартире остался трехлетний сын ..
[url=https://33live.ru/novosti/14-06-2021-zhenshhina-propala-iz-semnoj-kvartiry-v-peterburge.html]Женщина пропала из съемной квартиры в Петербурге[/url] - Из съемной комнаты в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге пропала гражданка Белоруссии. На ее исчезновение обратили внимание знакомые. При этом в квартире остался трехлетний сын ..