Из съемной комнаты в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге пропала гражданка Белоруссии. На ее исчезновение обратили внимание знакомые. При этом в квартире остался трехлетний сын ..

Из съемной комнаты в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге пропала гражданка Белоруссии. На ее исчезновение обратили внимание знакомые. При этом в квартире остался трехлетний сын женщины. Прибывшая на место полиция освободила мальчика. Его доставили в детскую больницу. Теперь правоохранительным органам предстоит разузнать, куда пропала его мать.