12-го июня, в День России, на футбольных полях в Центральном парке дети и взрослые смогли познакомиться с культурой различных национальностей, населяющих наш город. Фестиваль «Многоликий

12-го июня, в День России, на футбольных полях в Центральном парке дети и взрослые смогли познакомиться с культурой различных национальностей, населяющих наш город. Фестиваль «Многоликий Владимир» собрал вместе представителей разных народов. Гости фестиваля узнали поближе культуру еврейских, армянских, грузинских и других народов. Элеонора Савельева, президент еврейской национально-культурной автономии Ну это необходимо для того, чтобы мы