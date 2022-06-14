Американские фондовые индексы закрылись в понедельник, 13 июня, на медвежьем тренде. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 2,79%, S&P 500 упал на 3,9%, закрывшись на самом низком уровне с января 2021 года. Высокотехнологичный Nasdaq Composite закрылся с падением на 4,7%.

лючевые биржевые индексы США упали в понедельник, 13 июня — распродажа акций усилилась на фоне опасений рецессии со стороны инвесторов и возможного повышения ставки ФРС на 0,75%, передает CNBC. Рынки закрылись на медвежьем тренде, впервые с начала пандемии коронавируса.Индекс S&P 500 упал до нового минимума за год и закрылся на территории медвежьего рынка — он обвалился на 3,88%, до 3749,63. Это самый низкий уровень с марта 2021 года, по сравнению со своим январским рекордом бенчмарк потерял более чем 21%. В последний раз акции S&P 500 были на медвежьем рынке в марте 2020 года в начале пандемии коронавируса. Данные от Bespoke Investment Group показывают, что со времен Второй мировой войны на закрытии торгов было 14 закрытий торгов на медвежьем тренде, в среднем S&P 500 отступал на 30%, а спад длился в среднем 359 дней.Dow Jones Industrial Average упал на 876,05 пункта, или на 2,79%, до отметки 30 516,74. Это примерно на 17% ниже его рекордного максимума. Nasdaq Composite обвалился на 4,68%, закрывшись на отметке 10 809,23. Его общие потери за все время распродажи составили более 33% от пиковой стоимости. Цены на казначейские облигации упали, их 10-летняя доходность продемонстрировала самое большое однодневное движение с марта 2020 года. Биткоин снизился на 15%. В какой-то момент в течение торгового дня каждая акция в S&P 500 была ниже цены открытия, а только пять акций эталонного индекса закрыли день в зеленой зоне.Dow потянули вниз акции акции Boeing, Salesforce и American Express — они упали на 8,7%, 6,9% и 5,2% соответственно. В технологическом секторе более всех пострадали Netflix, Tesla и Nvidia — их бумаги упали более чем на 7%, а Nasdaq коснулся самого низкого уровня для него с ноября 2020 года. В секторе туризма и путешествий Carnival Corporation и Norwegian Cruise Line рухнули примерно на 10% и 12% соответственно, бумаги Delta Air Lines — более чем на 8%, United — почти на 10%. Все основные сектора S&P 500 окрасились в красный цвет во главе с энергетикой, которая упала более чем на 5%. Потребительские, коммуникационные услуги, информационные технологии и коммунальные услуги упали более чем на 4%.По словам Джека Аблина, сооснователя Cresset Capital, инвесторы желающие ставить на рост, а не на падение акций, не могут найти ничего, на что можно повесить шляпу. Он связал такое положение дел на рынке с тем, что все оценки под вопросом, с ростом процентных ставок, с неопределенным направлением экономики. Резкое снижение на рынке может указывать, что многие инвесторы фиксируют прибыль или переориентируют свои портфели, и что рынки находятся в стадии капитуляции, сказал главный инвестиционный директор Sanctuary Wealth Джефф Килбург.Биткоин упал ниже $24 000 в понедельник и достиг самого низкого уровня с 2020 года — инвесторы, не склонные к риску, продолжали сбрасывать криптовалюту. Акции связанных с криптовалютой компаний пошли вниз. В том числе Coinbase и Microstrategy упали на 11% и 25% соответственно. Криптовалюта биткоин была отличным показателем порога риска инвесторов для акций, — отметил главный специалист по рынку в MKM Partners Джей Си О’Хара. По его словам, биткоин может легко откатиться до $19 500, что станет медвежьим чтением для акций.В среду, 15 июня, пройдет заседание ФРС. Ожидается, что она подымет ставки как минимум на полпункта. В 2022 году ФРС дважды повышала ставки, том числе на 50 базисных пункта в мае. Некоторые из экономистов считают, что повышение составит 0,75%. Инвесторы должны сохранять оборонительную позицию в таких областях, как потребительские товары и здравоохранение, сказал Кит Лернер из Truist. По его словам, эти акции могут не показывать большой прибыли, но превзойти другие сектора. Аблин называет безопасным убежищем для инвесторов золото и компании, которые стабильно выплачивают дивиденды своим акционерам.