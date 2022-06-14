Алиса Бирюкова уволилась с должности директора Департамента культуры Владимирской области, где отработала восемь лет.

Заместитель директора Департамента культуры Ольга Дёмина временно назначена руководителем ведомства в связи с уходом с должности директора Алисы Бирюковой. Алиса Михайловна руководила культурой региона восемь лет.«Мы одновременно очень рады и опечалены уходом Алисы Михайловны с поста директора Департамента культуры Владимирской области. Мы очень надеемся, что связь друг с другом не потеряем», - отметил 14 июня в ходе еженедельного оперативного совещания в администрации Владимирской области губернатор Александр Авдеев.Авдеев поблагодарил Бирюкову за плодотворную работу на посту директора Департамента культуры.