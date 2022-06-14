Сумма допработ оценена в 9,1 млн рублей.

Дополнительными работами в Фатьяновском парке в Вязниках займётся нижегородский подрядчик. Компания «Академия Интерьера. Декор» перенесёт лавочки, укрепит склон и смонтирует стоки для воды. Стоимость работ составит 9,1 млн рублей.Напомним, что начинал приводить территорию сквера в порядок ГУП «ДСУ №3». Потом произошла стандартная для последних полутора лет история - стройматериалы подорожали и стоимость объекта выросла. Сейчас готовность общественного пространства составляет более 90%.Александр Авдеев сдать парк в июле. Ожидается, что в 2022 году Фатьяновский фестиваль, который стартует 16 июля, пройдёт на обновлённой территории.