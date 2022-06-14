Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Прокуратура Владимира добивается расселения дома 1962 года постройки. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.В 2014 году здание на улице Лакина признали аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения жителей истёк, но другую недвижимость им до сих пор не предоставили.«Прокурор направил в суд иск заявление о возложении на муниципалитет обязанности переселить граждан. Октябрьский районный суд удовлетворил требования», - добавили в горпрокуратуре.Исполнение решения находится на контроле.