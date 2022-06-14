Власти столицы намерены поддерживать реставраторов и некоммерческие организации (НКО) даже в условиях санкций. В городе в 12-й раз проведут конкурс Московская реставрация.

Власти столицы намерены поддерживать реставраторов и некоммерческие организации (НКО) даже в условиях санкций. В городе в 12-й раз проведут конкурс "Московская реставрация".Подать заявку можно до 30 сентября на сайте mos.ru. Принять участие в конкурсе можно при условии, что реставрация объекта завершена в 2021-2022 годах.Лучшие объекты реставрации определят эксперты конкурса. Также отдельно отметят специалистов, которые помогают сохранить памятники архитектуры.Отдельно москвичи с помощью портала "Активный гражданин" определят лучший объект реставрация. Кроме того, специальную премию вручат лучшим молодым специалистов в восстановлении объектов культурного наследия.Такие конкурсы помогают привлечь внимание к теме культурного наследия и напомнить о важности возвращения прежнего облика историческим зданиям. При этом в Москве продолжает действовать одна из самых масштабных программ реставрации.Кроме того, в столице до 8 июля идет подача заявок на участие в конкурсе грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций.Гранты выделяются с 2002 года. Город поддержал уже около трех тысяч проектов. В 2022 году объем грантов увеличен в полтора раза – с 400 до 600 миллионов рублей.Для поддержки соискателей сеть коворкинг-центров НКО открыла очные и дистанционные программы подготовки. В них может принять участие любая некоммерческая организация, которая хочет принять участие в конкурсе на гранты мэра Москвы.Напомним, что в декабре прошлого года в столице подвели итоги конкурса грантов "". Победили 102 НКО. Город увеличил минимальный размер гранта в два раза – до миллиона рублей, упростил организационные требования, форма заявки стала понятнее и прозрачнее, появилась круглосуточная горячая линия. Благодаря этому число участников увеличилось на 15%.