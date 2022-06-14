Уже в девятый раз фестиваль «Музыкальная экспедиция» проходит во Владимирской области. С 8 по 15 июня можно насладиться классической музыкой в исполнении именитых музыкантов под

Уже в девятый раз фестиваль «Музыкальная экспедиция» проходит во Владимирской области. С 8 по 15 июня можно насладиться классической музыкой в исполнении именитых музыкантов под художественным руководством заслуженного артиста России, виолончелиста Бориса Андрианова. Стартовала «Музыкальная экспедиция» в Киржаче, а в минувшие выходные побывала в селе Кидекша Судогодского района, селе Крутец Александровского района и в Клязьминском