Во время ЧП из дома эвакуировали 15 человек.

Во Владимире на пожаре на проспекте Ленина погиб 69-летний мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.ЧП произошло в 15-42 13 июня. На третьем этаже дома №67 «А» загорелась квартира. На место выехали 6 единиц техники и 18 пожарных.«Спасатели не дали огню распространиться и потушили его на площади 8 квадратных метров. Пострадала внутренняя отделка и имущество на кухне. Сотрудниками МЧС эвакуировано 15 человек, среди которых было 2 детей», - уточнили в ведомстве.К сожалению, спасти пенсионера не удалось.По предварительным данным, причиной трагедии стала аварийная работа электросети.