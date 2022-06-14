Представитель московской строительной компании заявил, что группа чеченцев угрозами пыталась заставить его закрыть бизнес.

Представитель московской строительной компании заявил, что группа чеченцев угрозами пыталась заставить его закрыть бизнес.4 июня было совершено нападение на представителя московской строительной компании "Мосеврогрупп". Об этом он рассказал в беседе с журналистами.Как оказалось, Андрей Валинеев объезжал объекты строительства для проверки. Сопровождали его охранники. Мужчина отметил, что это необходимо для безопасности, так как многие недовольны тем, что его компания строит дома для простых людей (до пяти миллионов под ключ). Также с ним были сотрудники, а именно два менеджера."В один из поселков, когда мы заехали и начали обходить строительство, молниеносно подъехала машина. Из нее выскочили накаченные чеченцы. И, проще говоря, напали на нас. Напали жестко", – говорит Андрей. Одного менеджера нападавшие откинули, а перед лицом Андрей Валинеев несколько раз пролетел кулак, как он сам уверяет.Мужчина попытался поговорить с нападавшими, спрашивал, кто они и откуда приехали. В свою очередь, бандиты представляться не стали, а лишь заявили, что компания должна прекратить свое существование. "Прекрати строить дома, иначе мы тебя убьем", – угрожали они.Стоит отметить, что охрана не только не выполняла свои обязанности, но и еще испугалась и отступила. "В течение двадцати минут нас прессовали", – комментирует происходящее жертва нападения. По его словам, охрану он нанимал в компании "Сигма Профи". Так, ему сказали, что если на следующий день работа фирмы не прекратится, их поодиночке выловят и убьют.