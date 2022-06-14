С 14 по 19 июня в столичных зонах отдыха пройдут разнообразные мероприятия для детей и взрослых.

С 14 по 19 июня в столичных зонах отдыха пройдут разнообразные мероприятия для детей и взрослых.С наступлением летнего сезона Москва вновь наполнилась многочисленными мероприятиями и фестивалями. Сегодня любой житель и гость российской столицы может найти себе занятие по душе. К примеру, различные проекты для детей и взрослых будут проходить всю неделю в городских парках. С14 по 19 июня граждан ждут бесплатные пленэры, концерты и кинопоказы.Нынешнее лето, действительно, богато на праздники. В столице уже состоялись фестивали: гастрономическая "" историческая "", географическая "". Теперь москвичей ожидают спортивные и музыкальные события. Посетителей ждут в городских парках, подведомственные департаменту культуры.Итак, 16 июня в 19:30 главной сценой города станет сад имени Баумана. Туда вновь вернулись полюбившиеся горожанам джазовые четверги, правда, в нынешнем сезоне предпочтение отдается инструменталистам. Гости могут бесплатно насладиться музыкой саксофона, гитары и электроаккордеона.Концертная программа продолжится и в пятницу. 17 в 19:00.здесь выступит актриса и певица Анастасия Караулова с инди-поп-проектом Plamena.В среду, 15 июня, маленьких москвичей ждут в зоне отдыха "Терлецкая дубрава". Литературный вечер для гостей проведет детский педагог-психолог Арина Феева. Вход свободный, начало в 17:00.Любителей советского приглашают в Таганский парк на бесплатный показ фильма режиссера Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни". Насладиться искусством под открытым небом можно 17 июня в 20:00.Большая программа намечена в парке "Фили". 18 июня в 11:00 начнется экскурсия "Зеленые великаны" из цикла "В гармонии с природой". Участникам расскажут о местных деревьях и кустарниках. Необходимо заранее .А уже в 13:30 все желающие смогут принять участие в мини-турнире по квизу в арт-студии "Филька". Предварительная также обязательна.В воскресенье, 19 июня, в 12:00 в павильоне "Букингдом" состоится мастер-класс по флюид-арту на гипсовых фигурках. Предусмотрена предварительная . Через два часа, в 14:00, гостей парка ждут семейные соревнования "Поймай меня, если сможешь". И снова придется заранее.Познакомиться с самокатным спортом можно 18 июня в парке 50-летия Октября и 19 июня в парке имени Лужкова. Там с 14:00 пройдут бесплатные соревнования для детей до 16 лет.19 июня, на территории ландшафтного парка "Митино" в рамках Открытых дней археологии пройдет интерактивная прогулка. Гостей познакомят с объектами культурного наследия парка. Для участия необходимо пройти , начало в 10:00.Также 19 июня пройдет экскурсия по Воронцовскому парку. Сбор участников в 13:00 около храма Живоначальной Троицы. Регистрация по телефону 8 (495) 936-00-92.Кроме того, в воскресенье можно будет посетить мастер-класс по игре на ханге. Начало в 15:00 в парке искусств "Музеон" под куполом Alpbau. Конечно, для участия нужна .Наконец, в парке "Ангарские пруды" продолжаются бесплатные кинопоказы под открытым небом. 19 июня в 16:00 зрители смогут посмотреть советский фильм "Мы из джаза".