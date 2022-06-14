Электричка насмерть сбила 66-летнего мужчину на железнодорожных путях в Александровском районе. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. По информации УМВД на транспорте по СЗФО,

Электричка насмерть сбила 66-летнего мужчину на железнодорожных путях в Александровском районе. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. По информации УМВД на транспорте по СЗФО, мужчина хотел перебежать через рельсы, но на заметил мчащийся поезд. Машинист пытался затормозить, но скорость состава была слишком большой. Оказавшийся под поездом пенсионер погиб на месте. В транспортной полиции также напомнили, что движущийся