Предварительная запись ведётся по телефонам: 8(4922) 32-71-25, 8(4922) 32-39-43.

Прокурор Владимирской области Владислав Малкин встретится с жильцами аварийных домов. Мероприятие анонсировала официальный представитель ведомства Татьяна Логинова.Она состоится 22 июня в 10 часов. Владислав Александрович будет проводить приём граждан по вопросам переселения из непригодного жилья и капремонта помещений.Владимирцев ждут в здании прокуратуры Владимирской области на Октябрьском проспекте.Предварительная запись ведётся по телефонам: 8(4922) 32-71-25, 8(4922) 32-39-43.