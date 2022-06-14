Чихуахуа – крайне компактные собаки. Щенки этой породы настолько малы, что могут уместиться даже в тапке.

Чихуахуа – крайне компактные собаки. Щенки этой породы настолько малы, что могут уместиться даже в тапке.Герой вирусного видео доказал, что чихуахуа могут найти удобное укрытие в самых неожиданных местах или даже вещах. Щенок по кличке Иви выбрал в качестве спальника домашнюю обувь.Пользователи Сети сошлись во мнении, и данное видео может стать самой креативной рекламой кроксов. На кадрах, которые произвели фурор, скрутился в обуви калачиком. Изобретательный щенок может обойтись без домика для собак, потому что у его хозяев есть отличные тапки.