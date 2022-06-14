Юлия Высоцкая поделилась рецептом необычного салата.

Юлия Высоцкая поделилась рецептом необычного салата.В личном блоге артистка опубликовала рецепт блюда, которое явно подойдет не всем. В салате, который предлагает приготовить супруга Андрея Кончаловского, сочетается несочетаемое: овощи, ягоды и... соль!Для приготовления одной порции необходимо выделить 25 минут. Впрочем, вряд ли на две тарелки уйдет больше времени, а вот компоненты стоит удвоить. Ингридиенты:4–5 ягод клубники;2 горсти шпината;1 киви;1 луковица шалота;1 ст. ложка бальзамического уксуса;1 ст. ложка любого орехового масла;1 ст. ложка оливкового масла;1 ч. ложка коричневого сахара;щепотка морской соли.Для начало нужно очистить киви от кожуры и нарезать его кружочками, а затем разделить клубнику на четыре части. После этого очистить лук шалота, нарезать тонкими кольцами и замариновать в уксусе.На тарелку выложить шпинат, на него – киви, а затем клубнику. Затем, говорит Юлия Высоцкая, уже добавить лук, сбрызнуть маслами и посолить.Подписчики артистки неоднозначно отреагировали на столь экстравагантный рецепт. Некоторые отметили, что обязательно попробуют, а вот большинство посчитало, что вкуснее все-таки употребить в пищу все ингредиенты по отдельности. Народ счет салат несколько "извращенским".