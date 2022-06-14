В минувшие выходные во Владимирской области зафиксировано 19 аварий с пострадавшими. В них травмы получили 23 человека, среди них один ребенок. Два человека скончались. Так, в Гусь –
В минувшие выходные во Владимирской области зафиксировано 19 аварий с пострадавшими. В них травмы получили 23 человека, среди них один ребенок. Два человека скончались. Так, в Гусь – Хрустальном районе легковой автомобиль насмерть сбил велосипедиста. Авария произошла возле деревни Вашутино. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД области Водитель, 1986 года рождения, управляя машиной “Хендай Акцент”, допустил