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<a href="https://33live.ru/novosti/14-06-2022-smertelnye-avarii-s-uchastiem-dvuxkolesnogo-transporta-proizoshli-v-den-rossii.html" target="_blank">Смертельные аварии с участием двухколесного транспорта произошли в День России</a> - В минувшие выходные во Владимирской области зафиксировано 19 аварий с пострадавшими. В них травмы получили 23 человека, среди них один ребенок. Два человека скончались. Так, в Гусь –