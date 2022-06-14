Объём страховых премий компаний составил 1,4 млрд рублей.

С начала года жители Владимирской области получили страховых выплат на 837 млн рублей. Объём страховых премий компаний составил 1,4 млрд рублей. Об этом рассказали во владимирском отделении Банка России.По договорам инвестиционного страхования жизни размер отчислений составил 378 млн рублей. По имуществу он достиг 144 млн рублей.Как рассказал заместитель управляющего реготделением банка Александр Хлысталов, рост ставок по депозитам и по кредитам негативно сказался на востребованности страховок. Спад по страхованию жизни составил 12%. За первый квартал текущего года владимирцы получили 184 тысячи полисов.