Больше 20 лет назад Татьяна Овсиенко усыновила мальчика с пороком сердца. Единственный наследник певицы давно вырос и подарил знаменитой маме замечательного внука.

Больше 20 лет назад Татьяна Овсиенко усыновила мальчика с пороком сердца. Единственный наследник певицы давно вырос и подарил знаменитой маме замечательного внука.Татьяна Овсиенко связывала себя узами брака только один раз. С единственным законным супругом, продюсером Владимиром Дубовицким, артистка прожила вместе более 10 лет. Влюбленные мечтали о ребенке, но долгие годы не могли стать родителями. Пополнение в семье случилось только в 1999 году, к тому же, при неожиданных обстоятельствах.Двухлетнего Игоря звезда встретила совершенно случайно. Приехав в Пензу с концертом, она получила записку с просьбой передать в местный Дом малютки яблок. Именно там, среди всех других малышей, она заметила своего будущего сына. Бледный мальчик тихонько сидел в углу, разглядывая перевернутый учебник по алгебре.Вскоре Татьяна узнала, что Игорь страдает от тяжелейшей патологии сердца, которую не брались оперировать пензенские врачи. Артистка решила взять лечение мальчика на себя, увезла его в Москву и нашла подходящего специалиста. К тому моменту, когда малыша выписали из больницы, Овсиенко уже не мыслила своей жизни без него.Усыновив Игоря по всем правилам, певица посвятила себя долгожданному материнству. Своего супруга звезда буквально поставила перед фактом, однако ни он, ни она ни разу об этом не пожалели. Дубовицкий принял решение жены, искренне полюбил мальчика и не перестал поддерживать с ним связь даже после развода.Правду о своем появлении на свет наследник артистки узнал уже в осознанном возрасте. К счастью, на его отношения с родителями это никак не повлияло. Сейчас, в свои 26 лет, Игорь Дубовицкий по-прежнему поддерживает тесное общение с матерью и отцом, хотя у него уже давно есть собственная семья.В 19 лет приемный сын певицы женился и стал молодым отцом. Его сердце покорила молодая бразильянка. Влюбленные счастливы в браке уже несколько лет и вместе растят сына Алекса, который скоро отпразднует седьмой день рождения. Поговаривают, он говорит на английском языке.Знаменитая бабушка души не чает во внуке, но понянчиться с ним ей удается не так часто, как хотелось бы. К сожалению Татьяны Овсиенко, ее сын давно уехал в Америку и, судя по всему, не планирует возвращаться. Игорь перебрался в Майами вслед за отцом много лет назад, а теперь живет там вместе с семьей.