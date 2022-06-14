Энергетики составили антирейтинг управляющих организаций.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» составил антирейтинг управляющих компаний и ТСЖ, накопивших долги за коммуналку. На начало июня они достигли 44,92 млн рублей.В лидерах МУП «Инфраструктура и сервис» - 2,058 млн рублей. Второе место у ООО «ИВТБС Владимирский» - 1,812 млн руб. На третьей строчке УК «ЖРЭП» - 1,385 млн.Среди товариществ собственников недвижимости самыми злостными неплательщиками являются: ТСЖ «Русь» - два миллиона, ТСЖ «145» — 1,71 млн рублей и «129 Сахалинец -7» - почти миллион.«Материалы для проверки деятельности перечисленных организаций направлены в контролирующие и правоохранительные органы. Долги могут стать основанием для наложения штрафов и лишения права на управление домами», - подчеркнул директор Владимирского филиала Валерий Маковский.Напомним, что и сами жители в случае наличия задолженности имеют право направить жалобу в жилинспекцию.