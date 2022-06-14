14 июня православные верующие отмечают день преподобного Иустина Философа.

14 июня православные верующие отмечают день преподобного Иустина Философа.ИСТОРИЯЭтот церковный праздник в народе день был связан со множеством примет и запретов. В предании описано, что святой Иустин много путешествовал по Европе и Азии вместе с учениками.Он занимался проповедничеством и распространением христианства. Во времена гонений на христиан он стойко проявил свою веру и не отступился от Христа. За это в 166 году его вместе с шестью учениками казнили.В этот православный праздник на Руси активно сеяли гречку и видели приметы на будущий урожай. Если в этот православный праздник шел дождь или было пасмурно, значит буйно будет расти лен и конопля. Также на Руси верили, что в ночь с 13 на 14 июня всегда сбываются сны, если их запомнить.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 14 ИЮНЯ 2022 ГОДАВ этот церковный праздник нельзя распространять клевету. Девушкам без надобности не стоит выходить на улицу. Также нельзя задирать нос и пренебрегать извинениями перед своим суженным.Нельзя в этот день строить заборы. На Руси люди верили, что это может стать причиной крупных пожаров.ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИНаши предки на Руси верили, что в Устинов день нельзя было делать магические амулеты. Считалось, что предметы магии не только не смогут дать защиты от бед и проблем, но еще и притянут их в дом того, кто носил эти предметы. Поэтому предки стремились избегать всех магических предметов, лучше не рисковать, и жизнь будет удачливее.Влюбленные в этот день должны открыто проявлять свои чувства. Считалось, что это принесет им счастье на год вперед.Незамужние девушки в этот день старались избегать болтливых парней, особенно незнакомых. Считалось, что они могут навлечь беду.