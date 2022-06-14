Парень взял автомобиль, чтобы покататься.

Жителя Кольчугина обвиняют в угоне «ВАЗа». Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В конце мая в дежурную часть поступил звонок от 36-летней жительницы города, которая сообщила об исчезновении легковушки. Оперативники нашли машину в кювете рядом с АЗС. Причастным к преступлению оказался 21-летний парень.«Он был задержан и признался, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завладел чужим автомобилем, чтобы покататься. Не справившись с управлением, он угодил на обочину, где и бросил чужое имущество», - уточнили в полиции.На фигуранта завели уголовное дело.