В мае 2022 во Владимире зарегистрировано четыре факта смерти после передозировки синтетическим наркотиком. В регионе усилят контроль за оборотом наркотиков, сообщили в прокуратуре. Всем

В мае 2022 во Владимире зарегистрировано четыре факта смерти после передозировки синтетическим наркотиком. В регионе усилят контроль за оборотом наркотиков, сообщили в прокуратуре. Всем четырем погибшим было не больше 25 лет. Наркотики они купили через интернет. С начала года в области уже более 30 человек умерли от передозировки. «По результатам мероприятия выработаны дополнительные меры по